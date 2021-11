Vasco Seabra é o novo treinador do Marítimo, sucedendo ao espanhol Julio Velázquez no comando técnico do clube madeirense da I Liga.

«O técnico, de 38 anos, já se encontra na Madeira e a cerimónia oficial de apresentação está agendada para segunda-feira, pelas 11:00 horas, na Sala de Conferência de Imprensa do Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António», refere o Marítimo, em nota oficial.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Seabra era esperado na Madeira este fim-de-semana. O treinador natural de Paços de Ferreira deverá orientar a primeira sessão de trabalho já na segunda-feira.

Após experiências no Paços de Ferreira, Famalicão, Estoril, Mafra e Boavista, além do Moreirense, Vasco Seabra vai ter novo projeto na I Liga, agora no Funchal, e com uma missão desafiante.

Os insulares ocupam o 17.º e penúltimo lugar na classificação do principal campeonato, apenas com uma vitória em 11 jogos, além de quatro empates e seis derrotas. Além disso, os verde-rubros estão já fora da Taça de Portugal, prova na qual foram eliminados pelo Varzim.