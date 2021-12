Nuno Campos foi afastado do comando técnico do Santa Clara, confirmou o Maisfutebol. O antigo treinador-adjunto de Paulo Fonseca despede-se esta segunda-feira do grupo de trabalho.



Apresentado a 11 de outubro, o técnico esteve cerca de dois meses no clube dos Açores, dirigindo a equipa em nove encontros. Nuno Campos garantiu três vitórias, uma delas frente ao FC Porto, para a Taça da Liga.

Face a um registo de três triunfos, um empate e cinco derrotas, a última das quais no terreno do Marítimo (4-1), a SAD do Santa Clara avançou para o despedimento do treinador.



Aos 46 anos, Nuno Campos estreou-se como treinador principal e confiou no projeto apresentado pelo clube dos Açores, anunciado como sendo uma aposta de médio prazo. O objetivo passaria por fazer o melhor possível até janeiro e reforçar a equipa nessa altura. Porém, tudo acabou ainda em dezembro.