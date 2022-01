O Benfica confirmou que Everton testou positivo à covid-19.

Numa nota publicada no site oficial, o emblema encarnado informa que o resultado foi obtido após a realização de um teste antigénio, estando o futebolista agora a aguardar pelo resultado do PCR.

O Benfica defronta neste sábado o Moreirense no Estádio da Luz para a 18.ª jornada da Liga.

Recorde-se que em janeiro do ano passado Everton também testou positivo à covid-19. Desde a reta final de dezembro, é o nono jogador do plantel principal do Benfica a ser afetado pelo vírus, depois de Grimaldo, Svilar, Pizzi, Yaremchuk, Radonjic, Meïte, Vlachodimos, Vertonghen, todos eles clinicamente aptos para competir.

(artigo atualizado)