O investidor norte-americano John Textor renovou esta sexta-feira, em entrevista à Bloomberg, o interesse em entrar no capital da SAD do Benfica, mas também revelou algum desgaste nas negociações e até admite procurar um novo alvo em Portugal caso as negociações não cheguem a bom porto.

«Tem sido um longo namoro para ver se poderá resultar e espero que sim», disse Textor à agência, para depois revelar algum desgaste nas negociações, especialmente por não sentir o mesmo interesse da parte da direção do clube da Luz.

O presidente do Benfica, Rui Costa, na recente entrevista à BTV, deixou claro que o clube não irá abdicar de manter a maioria e o controlo da SAD. «Não quero entrar no capital do clube se a direção do clube não estiver completamente alinhada com a nossa visão para fortalecer o Benfica», acrescentou.

Neste sentido, Textor já tinha admitido procurar um novo clube para alargar a sua carteira de investimentos a Portugal. «Se não for o Benfica, estou empenhado em investir em Portugal», acrescentou o investidor que já conta com parcerias com os ingleses do Crystal Palace, com os belgas do RWD Molenbeek, bem como os brasileiros do Botafogo.



John Textor já tinha um acordo definido com o acionista José António dos Santos para a compra de 25 por cento das ações da SAD do Benfica mas, de acordo com a informação enviada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), essa percentagem foi reduzida para apenas 16 por cento.