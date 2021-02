O Benfica entrou em campo no quarto lugar em Moreira de Cónegos e não teve capacidade para se agarrar ao pódio. Com um histórico 100 por cento vitorioso até esta noite no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, os encarnados não foram além de um empate (1-1) que deixa fugir o Sp. Braga na tabela classificativa.

A equipa do Moreirense conquista pela primeira vez pontos em casa às águias, atrasando ainda mais um Benfica órfão de ideias e de engenho para criar lances de perigo. O resultado ficou selado ainda na primeira parte e o primeiro lugar pode ficar a treze pontos.

Com Helton Leite na baliza, sendo a novidade maior novidade no onze encarnado, Lucas Veríssimo esteve pela primeira vez no banco do Benfica. Seferovic ainda indicou o caminho de uma noite tranquila, mas tal não se veio a confirmar. Uma grande penalidade cometida por Grimaldo deu a Yan a possibilidade de igualar.

Desperdício até ao castigo máximo

Mesmo num jogo encaixado, num terreno de dimensões reduzidas e com o Moreirense compacto, o Benfica entrou dominador. Teve a iniciativa e ia conseguindo lances de finalização esporádicos.

Rafa foi um dos protagonistas desses lances, desperdiçando uma oportunidade soberana quando estava completamente isolado. Compensou a falha Seferovic, marcando logo a seguir com um remate forte na passada a meio do primeiro tempo.

Com o jogo controlado, o Moreirense viu a luz ao fundo do túnel em cima do intervalo com uma maldade de Wlaterson a Grimaldo, ganhando o homem dos cónegos uma grande penalidade. De pé quente, Yan marcou pelo terceiro jogo consecutivo, mandando tudo para os balneários em igualdade.

Pasinato segura e Derik acaba a desperdiçar

Manteve-se a toada de domínio encarnado na segunda metade, mas com mais dificuldades para criar perigo a juntar a uma maior dificuldade do Moreirense para sair do seu meio campo. O Benfica dominava territorialmente, mas sem ideias, e sem espaço, para importunar Pasinato.

Daí um pretenso penálti, revertido pelo árbitro após consultar as imagens por indicação do VAR, ser motivos para festejos nos encarnados. Pizzi, Waldschmidt e Pedrinho foram apostas dos encarnados para ganhar poder de decisão, mas sem Weigl o Benfica perdeu o equilíbrio do meio campo e viu o Moreirense crescer para uma reta final aberta.

Pasinato evitou milagrosamente o segundo dos cónegos com uma grande defesa a cabeceamento de Darwin, mas foi o Moreirense a acabar por causar calafrios ao Benfica nos instantes finais, com duas perdidas de Derik Lacerda.

Empate a uma bola a premiar um Moreirense tranquilo e organizado a meio da tabela, perante um Benfica vlaramente parco em ideias e em fantasia ofensiva, voltando a escorregar na Liga.