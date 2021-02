FIGURA: Taarabt

Num jogo embrulhado e com espaço reduzido, a capacidade de queimar linhas do marroquino podia ser a chave para fazer a diferença. Tentou fazer essa mesma diferença, traçou o passe para Seferovic abrir o marcador e teve mais uma série de lances que podiam ter sido melhor aproveitados pelos companheiros. Não chegou para tudo e acabou em inferioridade numérica no meio campo com as alterações, perdendo espaço de manobra.

MOMENTO: golo de Yan Matheus (41’)

Falta de Grimaldo sobre Walterson a dar castigo máximo para os cónegos. Yan Matheus encarou Helton Leite cobrando a grande penalidade com o pé esquerdo para o centro da baliza, após o guarda-redes encarnado ter caído para o seu lado esquerdo. Golo para o Moreirense a valer o empate.

OUTROS DESTAQUES

Diogo Gonçalves

Depois de ser massacrado por Jesus na primeira parte, a meia dúzia de metros, o lateral soltou-se das amarras na segunda metade e foi um dos principais focos de desequilíbrio do Benfica. Combinou várias vezes pelo lado direito a criar perigo.

Yan Matheus

Está de pé quente o atacante brasileiro do Moreirense, marcando pelo terceiro jogo consecutivo. O jogador de 22 anos fez o quarto golo da temporada ao bater Helton Leite da marca dos onze metros. Saiu lesionado.

Seferovic

O suíço abriu o ativo com um golo que combinou técnica, velocidade e capacidade de desmarcação. Movimentou-se bem para o passe de Taarabt, atirando de pé esquerdo para aquele foi o 12.º golo da temporada.

Pasinato

Defesa assombrosa a doze minutos dos noventa a negar o golo a Darwin num cabeceamento à queima-roupa. A bola levava selo de golo, mas o brasileiro fez um autêntico voo a sacudir a bola com uma palmada.