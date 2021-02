A FIGURA: Borja

Num jogo apático, Borja teve o condão de dar brilho ao encontro. Além do golaço que marcou – e que acabou por dar a vitória ao Braga – foi fundamental em toda a organização montada por Carlos Carvalhal. À frente, atrás, Borja estava em todo o lado.

O MOMENTO: o golaço de Borja é um dos candidatos a golo da jornada. Além de um golão que vale por si, acabou por determinar todo o jogo a partir daí.

OUTROS DESTAQUES

Morita: o japonês do Santa Clara é uma bomba atómica no meio-campo. Sempre solidário, é consistente a defender e dinâmico a atacar. Foi o homem mais do conjunto açoriano.

Ricardo Horta: num jogo desinspirado, Ricardo Horta foi um dos mais combativos e por isso acabou por causa muitas dificuldades à equipa contrária. Sempre regular, acabou por criar vários lances perigosos à defesa açoriana. Saiu a meio da segunda parte completamente desgastado.