Sandro Lima considera que assinar pelo Gil Vicente foi a melhor decisão da sua vida e destaca Vítor Oliveira como fundamental na sua ida para Barcelos.

«O ‘mister’ é um ser humano de coração imenso e foi fundamental neste processo. Ligou-me, falou do projeto deste clube e deu-me três dias para pensar. Não hesitei, até porque conhecia a sua forma de trabalhar e já estava com vontade de voltar a jogar na I Liga. Acho que foi a melhor decisão da minha vida», referiu o avançado, de 29 anos, numa videoconferência promovida pelos minhotos nas redes sociais.

Com o contrato a expirar em junho, o jogador de 29 anos espera chegar a acordo com o clube para poder continuar de galo ao peito.

«O Gil Vicente tem interesse e as conversas estão a acontecer. Estou feliz por jogar num clube com tanta história e espero poder ficar em definitivo. Só que os jogadores também pensam na família e querem sempre algo mais. Se for para ficar mais dois ou três anos, vou trabalhar da mesma forma. Se sair, que seja algo bom para as duas partes», afirmou.

O avançado parabenizou ainda toda a estrutura gilista pela campanha na presente época. A formação de Barcelos seguia na nona posição a dez jornadas do fim, com 30 pontos, 14 acima da zona de descida.

«É de louvar esta trajetória e temos de dar os parabéns a todas as pessoas envolvidas. As exibições e os golos foram saindo naturalmente, fruto de muito trabalho para que tudo corra bem nos dias de jogo», valorizou ainda o atleta, que está quase a obter a nacionalidade portuguesa e manifestou o sonho de representar a seleção das ‘quinas’.