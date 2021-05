FIGURA: João Novais

Frieza na marca dos onze metros, momento de espantar fantasmas. Já passava dos noventa, decorriam os descontos, quando João Novais teve de encarar Miguel Oliveira. Penálti irrepreensível do médio, bem puxado para o seu lado esquerdo, a dar os três pontos ao Sp. Braga. A prestação do médio, que apontou o quarto golo da temporada, acaba por ser determinante para o regresso aos triunfos do Sp. Braga.

NEGATIVO: Pires

Fica inevitavelmente ligado ao jogo, ainda que não seja pelos melhores motivos. Demarcou-se bem, entregou-se, mas desperdiçou quatro oportunidades de golo soberanas, algumas delas na cara do guarda-redes adversário.

OUTROS DESTAQUES

Castro

Teve vários papéis no meio campo e nunca abrandou o ritmo. Começou com Musrati e Fransérgio, vi os colegas sair, e foi mantendo a bitola no meio campo, sendo o principal traço identitário da equipa.

Abel Rui

Estava alheado das redes adversárias o atacante de 21 anos. Não marcava há dez jogos, há mais de dois meses, voltando a fazer o gosto ao pé frente aos cónegos. Na oportunidade que dispôs não desperdiçou, sendo letal no coração da área.

Sequeira

Está a jogar no limiar das suas capacidades físicas. Tem dosear o esforço, mas continua competente quando vai ao ataque. Bola bem metida no coração da área no lance do golo inaugural do encontro.

Rafael Martins

Precisou apenas de dois minutos para fazer golo. Entrou aos 85 minutos, lançado por Vasco Seabra a partir do banco, pouco depois cabeceou a correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Conté. Sétimo golo da temporada do atacante