Luís Gomes, defesa-central de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto. O jovem está no clube portista desde 2015, depois de ter representado o Sport Clube Vila Real.



Na época passada, Luís Gomes jogou pela equipa de sub-17 dos dragões.



«O objetivo de qualquer jogador que está na formação do FC Porto é chegar à equipa principal. Quero estrear-me na equipa principal e no Estádio do Dragão com este símbolo ao peito», disse Luís Gomes, em declarações reproduzidas pelo site oficial do FC Porto.