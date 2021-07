O Sporting empatou com o Portimonense 2-2, no Estádio da Bela Vista, em Lagoa, naquele que foi o quinto «teste» da pré-temporada, com uma equipa polvilhada por muita juventude a colmatar ainda as muitas ausências na equipa principal. Matheus Nunes foi o eleito para jogar no lugar de João Mário, ao lado do capitão Daniel Bragança, num onze que ainda contou com os reforços Gonçalo Esteves e Ricardo Esgaio sobre as alas. Os leões estiveram por duas vezes em vantagem, mas acabaram por acusar o desgaste, uma vez que Ruben Amorim, certamente a pensar no jogo desta quinta-feira com o Belenenses, não fez uma única alteração nos noventa minutos. Os jogadores chegaram ao final de rastos.

O Portimonense apresentou um onze muito idêntico àquele que terminou a última temporada, mas com um reforço de peso no meio-campo, com Imbula, antigo jogador do FC Porto, a jogar de início. Mais entrosada, a equipa algarvia entrou melhor no jogo, colocando algumas dificuldades à jovem defesa leonina, com a habitual frente de ataque alargada, com Aylton Boa Morte e Fabrício a esticar o jogo para as alas no apoio direto a Beto, a grande figura da equipa algarvia que, para já, continua às ordens de Paulo Sérgio.

Foi, aliás, Beto que fez o passe que lançou Aylton Boa Morte para a área, naquela que foi a primeira grande oportunidade do jogo, logo aos 4 minutos. Valeu aos leões uma arrojada saída de Adán que acabou por defender o remate do avançado algarvio.

Os leões acabaram por equilibrar o jogo, com Gonçalo Esteves, muito ativo sobre o flanco direito, a puxar a equipa para a frente e Matheus Nunes, agora numa posição mais central, a provocar desequilíbrios. O Sporting passou a ter mais bola, afastou o jogo da sua baliza e aproximou-se da área contrária. Um crescimento até ao golo, aos 27 minutos, num lance de bola parada. Livre sobre a esquerda, em forma de canto curto, com Joelson a cruzar tenso para a área onde Gonçalo Inácio elevou-se bem para marcar de cabeça. Muitas facilidades concedidas pela defesa algarvia.

Um golo que materializava o crescimento dos leões que continuaram a afirmar-se, com Joelson também a mostrar muita disponibilidade física, até ao intervalo. O jovem avançado também contou com uma boa oportunidade para marcar, mas atirou à figura de Ricardo Ferreira, enquanto, já perto do descanso, Matheus Reis atirou, já de ângulo apertado, ao poste.

Paulo Sérgio muda tudo, Amorim não muda nada

Paulo Sérgio apostou num novo onze para a segunda parte, com muitas caras novas, agora também com três centrais, enquanto Ruben Amorim manteve o onze inicial. Uma gestão a ter em conta o novo jogo desta quinta-feira com o Belenenses, no Estádio do Algarve.

O jogo começou mais intenso do que na primeira parte e os primeiros minutos ficaram marcados por um empurrão de Renato Junior a Gonçalo Inácio que levou o jovem central a chocar, de forma violenta, com Adán. Os dois jogadores do Sporting precisaram de receber assistência, mas recuperaram e seguiram em jogo até ao final.

Gonçalo Esteves continuou a fazer raids, da direita para o centro, numa altura em que os algarvios ainda procuravam adaptar-se às muitas alterações promovidas por Paulo Sérgio que só não utilizou Nakamura, o guarda-redes japonês contrato neste defeso. Tal como Sporting, o Portimonense acabou por chegar ao empate, aos 68 minutos, num lance de bola parada. Livre sobre a esquerda, Esgaio tenta cortar e obriga Adán a defesa apertada, mas na recarga Renato Junior atirou a contar.

Os leões, sem uma única substituição nos noventa minutos, já começavam a acusar desgaste, face à elevada temperatura, mas ainda tiveram forças para recuperar a vantagem, a cinco minutos do final, com Paulinho a lançar Daniel Bragança para o interior da área e o jovem capitão a picar a bola sobre Samuel Portugal. Um golo muito festejado pelo médio que um minuto antes tinha pedido uma grande penalidade por bola num braço do adversário.

Ainda faltavam cinco minutos e o Portimonense ainda chegou ao empate, num lance caricato: Adán defendeu uma bola contra Matheus Reis, Gonçalo Inácio falhou o alívio e Renato Júnior acabou por bisar no jogo.

Um teste muito exigente, sobretudo para o onze do Sporting, que jogou os noventa minutos, sem uma única alteração.

Esta quinta-feira há novo «ensaio», frente ao Belenenses, certamente com um novo onze.