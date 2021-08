O Vizela conseguiu este sábado a primeira vitória neste regresso à Liga, após 36 anos, ao vencer o Tondela por 2-1, num encontro em que houve luta até ao fim e uma reviravolta ao cair do pano.

As duas equipas vinham de entradas exatamente opostas na Liga. O Vizela estreou-se a perder por 3-0 com o Sporting no regresso ao escalão principal após 36 anos, já o Tondela entrou a vencer por 3-0 o Santa Clara.

A ficha e o filme do jogo

Naquele que foi o primeiro jogo em casa esta temporada - embora emprestada devido às obras no seu estádio - o Vizela entrou mais forte no encontro. Raphel Guzzo, Nuno Moreira e Kiko Bondoso levaram por diversas vezes o perigo junto da baliza de Pedro Trigueira.

Do outro lado, as ocasiões de perigo eram menos, mas também existiam e Daniel dos Anjos apareceu por mais de uma vez em boa posição junto à baliza de Charles.

E acabaria por ser numa dessas ocasiões que o Tondela chegaria ao golo. Daniel dos Anjos entrou na área, foi agarrado por Bruno Wilson e o árbitro a assinalar grande penalidade.

João Pedro foi chamado a converter e esteve irrepreensível: bola para um lado, guarda-redes para o outro e vantagem para o Tondela no marcador a seis minutos do intervalo.

O Vizela não se deixou abater, voltou a pressionar, e o empate chegou mesmo, embora só na segunda parte.

Na conversão de um canto, a bola foi batida para a área, Pedro Trigueira socou para a frente e a bola sobrou para Kiko Bondoso, que rematou para o fundo da baliza.

Com o empate no marcador, as duas equipas continuaram, tal como fizeram desde o início do jogo, a procurar o golo, com maior ascendente do Vizela.

Houve vários lances de perigo de ambas as equipas: Murillo, Zohi e Cassiano estiveram muito perto do golo, mas a bola não entrava. Mérito também para Pedro Trigueira, que fez algumas grandes defesas.

E, mesmo ao cair do pano, Guilherme Schettine , que entrou na segunda parte, passou pelos centrais do Tondela e fez o chapéu que deu os três pontos ao Vizela.

A reviravolta no último minuto do tempo de compensação a trazer justiça ao marcador e a recompensar a luta e entrega do Vizela.