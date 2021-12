O Conselho de Disciplina da FPF decidiu multar Hugo Viana, dirigente do Sporting, em 380 euros por reincidência na recusa em usar máscara em área oficial do jogo. Viana esteve na zona técnica junto ao túnel, no final da primeira e da segunda parte, sem máscara, segundo se pode ler no comunicado emitido esta terça-feira.



O Sporting terá de pagar 3700 euros em multas devido ao comportamento incorreto do público em Alvalade - lançamento de um petardo e entoação do cântico «Petit c**** salva o campeão» -, enquanto o FC Porto foi condenado ao pagamento de 2142 euros.



Os dragões foram punidos por se terem atrasado três minutos a voltar ao relvado depois do intervalo e também por cânticos ofensivos entoados pelo seu público.



No comunicado do CD da FPF vale a pena destacar ainda a multa de 281 euros aplicada ao Famalicão, devido ao arremesso de duas garrafas de água (sem tampa) para uma zona onde se encontrava um dos árbitros assistentes no jogo com o Benfica.



Os jogadores que terão de cumprir um jogo de suspensão são os seguintes:



. Leo Andrade (Marítimo)

. Jackson Porozo (Boavista)

. Borevkovic (Vitória Guimarães)

. Manu Hernando (Tondela)

. Mohamed Khacef (Tondela)

. Ivo Rodrigies (Famalicão)

. Mansur (Santa Clara)