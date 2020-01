Petit foi apresentado esta quarta-feira como novo treinador do Belenenses e recusou o rótulo de «salvador». Habituado a pegar em equipas que lutam pela permanência, o antigo internacional assume o comando técnico dos azuis no 15.º lugar, com 15 pontos.

«São projetos difíceis [clubes a lutar pela permanência], mas que para mim me dá bastante prazer e satisfação poder aceitá-los. Não sou salvador. Acho que temos de ter competência no que fazemos. A realidade tem sido estes projetos, mas o que me levou a aceitar esta proposta foi o presidente, em primeiro lugar, o que conhecia do plantel e o facto de ser um clube com história», disse, citado pela Lusa.

Para já, diz o técnico, o foco está no dia a dia e jogo a jogo: «Quero focar-me no trabalho e nos jogadores, só posso crescer se os jogadores me ajudarem. Quero crescer com eles, quero ensiná-los e também aprender com eles. A minha realidade é o dia a dia, jogo a jogo. Foi assim como jogador e como treinador é igual. Acredito que vamos fazer um bom campeonato.»

Perto dos lugares de descida, Petit assume que a posição do Belenenses não condiz com a qualidade do plantel que tem à disposição.

«Estamos numa posição que não é a que queríamos, pela qualidade que o plantel tem, mas temos de nos levantar. Sou o responsável máximo por tentar transmitir o que correu mal. Se correu mal, amanhã corre melhor. Temos de ser ambiciosos na vida.»

A estreia de Petit no comando técnico do Belenenses está marcada para o próximo sábado, frente ao Vitória de Setúbal.