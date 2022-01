A FIGURA: Cláudio Winck

O Marítimo fazia por se agarrar ao ponto que tinha na manga, mas o lateral direito quis mais e em cima da hora foi à área adversária fazer a diferença. Jogo regular, tendo em conta que teve de segurar primeiro Galeno e depois Roger, mas mesmo assim conseguiu cumprir a sua missão a nível defensivo e teve forças para ir à área contrária fazer a diferença- terceiro golo da temporada de Winck.

O MOMENTO: golo de Winck (89’)

Remate cruzado no interior da área, a aproveitar um momento de desposicionamento do Sp. Braga. O Marítimo tentava manter-se no seu meio campo ofensivo, o lateral viu uma janela de oportunidade e subiu à área contrária para fazer a diferença.

OUTROS DESTAQUES

Rafik Guitane

Bom de bola, o médio francês de foi sempre o mais desinibido do Marítimo, querendo puxar a equipa para outro patamar de ambição. Não teve receio de ter o esférico, mas invariavelmente faltaram-lhe soluções para dar o melhor seguimento aos lances.

Ricardo Horta

Tentou carregar a equipa do Sp. Braga às costas com a sua liderança. Já o vimos fazer mais, muito mais, mas mesmo numa noite de menos inspiração coletiva o atacante tentou puxar pela equipa bracarense.

Zainadine

Uma espécie de bombeiro de serviço. O capitão do Marítimo teve de fazer vários cortes providenciais, quase sempre com a equipa já em desespero. Em esforço, o defesa central lá auxiliou a manter a baliza a zeros.

Roger

Entrou bem no jogo, refrescando o lado esquerdo do ataque numa fase em que Galeno já não tinha pernas para fazer a diferença. Sem espaço, dado o recuo do Marítimo, o jovem jogador encarou os adversários e provocou desequilíbrios.