A FIGURA: João Palhinha

Belo jogo do médio de 24 anos, coroado com o golo decisivo para a vitória bracarense. Personalidade com bola, apesar de alguns erros aqui e ali, e a segurança do costume no momento defensivo. Forma uma dupla fortíssima com Fransérgio no meio-campo dos comandados de Rúben Amorim e está claramente na sua época de afirmação ao mais alto nível no futebol português. A cereja no topo do bolo, foi, claro, o golo decisivo que apontou, permitindo ao Sp. Braga sair vitorioso da Luz para o campeonato 65 anos depois.

O MOMENTO: cabeça de Palhinha para a história (45+1 minutos)

Fransérgio tinha ameaçado segundos antes, mas Palhinha não esteve com meias medidas: aproveitou o espaço entre Rúben Dias e Ferro e, no coração da área, cabeceou como mandam as regras, de cima para baixo. 1-0 na Luz para o Sp. Braga em cima do intervalo e a história no bolso: há 65 anos que os bracarenses não ganhavam na Luz para o campeonato.

OUTROS DESTAQUES:

Vinícius

Tentou, tentou, tentou, mas sem sucesso. Que tarde/noite para o avançado brasileiro, o melhor marcador da Liga. Esteve muito ativo no jogo, como habitual, mas à frente da baliza não mostrou a frieza do costume. Logo aos 10 minutos apareceu na cara de Matheus, mas adornou muito o lance, e à beira do intervalo tinha tudo para meter o Benfica na frente, mas em cima da baliza, cabeceou por cima. No início do segundo tempo, esteve novamente perto do golo, mas o poste da baliza de Matheus negou-lhe as pretensões. Definitivamente estava em dia não, Vinícius.

David Carmo

Não teve um jogo nada fácil o jovem central de 20 anos. Jogou no eixo do sistema defensivo, ao lado de Wallace e Raúl Silva, e sofreu muito com Vinícius e Rafa. Esteve perto de oferecer o golo ao internacional português, de resto, numa perda de bola muito infantil, e depois ficou mal na fotografia com uma entrada muito violenta também a Rafa. No segundo tempo acabou por melhorar e esteve muito seguro na parte de maior pressão do ataque encarnado, cortando de forma simples e eficaz vários cruzamentos dos adversários.

Taarabt

Mais um bom jogo do marroquino. A equipa do Benfica não atravessa o melhor dos momentos, não há dúvida, mas Taarabt tem zero responsabilidade nisso. Com bola é um tratado e está sempre um passo à frente de todos os outros. Na segunda parte foi o principal dinamizador da formação encarnada, recuperando várias bolas em zonas adiantadas e lançando vários ataques, principalmente com a sua qualidade de passe.

Rúben Dias e Ferro

Ferro não tem estado bem, mas esta noite teve a companhia também de Rúben Dias. O número seis dos encarnados esteve muito faltoso e arriscou a expulsão no lance do golo do Sp. Braga, quando de cabeça perdida, foi tirar a bola da mão de Raúl Silva. Além disso, Ferro e Rúben Dias também ficaram mal na fotografia no lance do tento bracarense, já que Palhinha surge entre os dois à vontade para cabecear. Pareceu haver uma falha de comunicação.

Raúl Silva

Fez um jogo muito competente ao longo dos 90 minutos, mas foi fora de campo que Raúl se destacou pela negativa. Aquando do golo do Sp. Braga provocou os adeptos da casa e após o apito final voltou a fazer o mesmo, agora de forma mais veemente, e o caldo entornou mesmo. Originou-se alguma confusão entre as duas equipas e o central acabou mesmo expulso, depois de ver o segundo amarelo por parte de Hugo Miguel.

Trincão

Entrou logo no início do segundo tempo para o lugar de Galeno e ainda foi a tempo de ser um dos destaques da equipa de Rúben Amorim. Muito jeito deu o seu pé esquerdo para reter a bola e colocar em sentido a defensiva do Benfica. Desenhou, em conjunto com Esgaio e Ricardo Horta a melhor oportunidade do Sp. Braga na segunda parte.