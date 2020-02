Jorge Silas, treinador do Sporting, em declarações após o empate em Vila do Conde:



«Nesta altura estamos no quarto lugar, mas temos de olhar para cima. Não considero o terceiro lugar um bom lugar. Não, não considero»



[Houve alguma confusão para definir o batedor do penálti?]



«Temos um ou dois jogadores para bater. O momento penálti tem a ver com a confiança do jogador e o Jovane é confiante e muito forte na bola parada. Quando estava o Bruno Fernandes, era o Bruno. Mesmo que o Jovane não tivesse marcado, teria sempre o valor de assumir a responsabilidade. Gosto disso.»