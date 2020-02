João Palhinha inaugurou a contagem no Estádio da Luz, casa do Benfica, a favor do Sporting de Braga, em cima do intervalo. O médio marcou de cabeça na sequência de um pontapé de canto, beneficiando de uma falha de marcação.



O pontapé de canto surgiu após uma enorme defesa de Vlachodimos, a remate de Fransérgio na pequena área.