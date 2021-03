Que jogo! Emoção até ao final, jogadas de belo efeito, fantásticas defesas, uma pitada de polémica e quatro golos. A igualdade entre Famalicão e o Sp. Braga teve isto tudo e provocou mudanças no pódio da Liga. Os bracarenses, que estavam pressionados pelo triunfo da véspera do FC Porto e pelo peso da história uma vez que nunca haviam vencido para a Liga em solo famalicense, fizeram um mau jogo e desceram para o 3.º lugar do campeonato.

O empate acaba por ser lisonjeiro para a turma arsenalista, já que do outro lado esteve um super-Famalicão que apareceu transfigurado e cheio de uma vitamina chamada Ivo Vieira. O treinador de 45 anos teve uma estreia muito positiva e deixou um cheirinho daquilo que esta equipa ainda pode fazer na ponta final do campeonato.

Carlos Carvalhal, que na antevisão da partida tinha dito que os bracarenses iam a Famalicão “com tudo e mais alguma coisa”, fez apenas uma alteração em relação ao encontro com o Vitória de Guimarães. Borja rendeu Nuno Sequeira no lado esquerdo da defesa e, de resto, manteve a velha máxima de que em equipa que ganha não se muda.

Já Ivo Vieira marcava a estreia com cinco alterações no onze titular. Além do castigado Ugarte – viu vermelho no Bessa -, o técnico deixou de fora Diogo Queirós, Lukovic, Heriberto e Alexandre Guedes, fazendo entrar Diogo Figueiras, Gustavo Assunção, Joaquín Pereyra, Ivo Rodrigues e Anderson. Contudo, a principal mudança do novo treinador foi na serenidade que trouxe turma famalicense, que entrou na partida a mandar.

A turma local apostou na posse de bola, na circulação com paciência até abrir brechas no adversário, na variação de flanco e, acima de tudo, tratando o esférico com qualidade. Já os guerreiros pareciam algo surpreendidos por encontrar um adversário que, apesar de ocupar os lugares do fundo da tabela, assumia o jogo e jogava de igual para igual. E, ao contrário do que o técnico prometera, não foi a jogo “com tudo.

Ivo Rodrigues abriu as hostilidades, com um remate frontal, mas foi Anderson que deu expressão à superioridade famalicense. Após livre, Babic ganhou de cabeça e, com muita confusão à mistura, entregou a Anderson que, frente a Matheus, não perdoou.

A formação arsenalista reagiu e os da casa, por sua vez, encolheram-se. O assalto à baliza famalicense só terminou com a reviravolta. A igualdade surgiu de grande penalidade. Ricardo Horta caiu na área e Manuel Oliveira assinalou de pronto grande penalidade. O mesmo jogador, na conversão, rematou forte para o fundo das redes. Pouco depois, após canto, Tormena ganhou nas alturas e cabeceou para o segundo poste onde apareceu Al Musrati a rematar para o segundo golo bracarense. Estava feita a viragem e ainda podia ter sido mais alargada, não fosse a excelente defesa de Luiz Júnior a parar cabeçda de Abel Ruiz.

Massacre famalicense

Os famalicenses voltaram a entrar melhor na segunda metade e foram, aos poucos, empurrando os bracarenses para a sua área. Os locais tiveram oportunidades para fazer o segundo, o terceiro, o quarto… foi um autêntico massacre à baliza de Matheus, que foi adiando ao máximo o golo.

Diogo Figueiras foi o primeiro a ficar perto do golo, mas após boa combinação no ataque, o remate, já dentro da área, saiu a rasar o poste. Depois foi Ivo Rodrigues a rematar em arco e a acertar com estrondo no poste. Tremia o Sp. Braga, que não conseguia reagir ao ataque avassalador dos locais.

Carlos Carvalhal tentou segurar o meio campo, tirando Galeno e colocando João Novais. Depois, refrescou o ataque, lançando Sporar e Nico Gaitan. Do outro lado, Ivo Vieira também mexeu. Entre as mudanças estava Heriberto, que havia de ser o herói do encontro.

Também lançado no segundo tempo, o búlgaro Kraev mostrou as credenciais que havia deixado na temporada passada em Barcelos e ficou, também ele, muito perto do golo. Primeiro rematou solto rente ao poste; depois, deixou três adversários para trás e rematou para boa defesa de Matheus.

O melhor ficou para o fim. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura, diz o ditado e disse Heriberto. Pegou no esférico na esquerda, puxou para dentro e em arco colocou o esférico na gaveta. Grande golo a dar alguma justiça ao marcador e a mostrar que podem contar com os famalicenses na luta pela manutenção.