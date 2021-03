FIGURA: Heriberto (Famalicão)

Perdeu a titularidade com Ivo Rodrigues, mas mostrou ao técnico que vai lutar por um lugar no onze. O Famalicão tentou durante toda a segunda parte chegar ao empate. Oportunidade atrás de oportunidade falhada, até que Heriberto saltou do banco e, poucos minutos depois, fez um excelente golo e deu a igualdade aos locais.

MOMENTO DO JOGO: Um golo que merecia o festejo de adeptos

Já perto do final da partida, Heriberto fez o empate frente ao Sp. Braga. A emoção do jogo, a igualdade alcançada já perto do final e a espetacularidade do golo, levou a grandes festejos no relvado. Contudo, sentiu-se a falta do público, que merecia ter visto ao vivo este encontro e este golo.

OUTROS DESTAQUES

Ivo Rodrigues (Famalicão): Regresso à titularidade com uma mão cheia de excelentes jogadas, sendo um dos destaques da turma local. Ficou perto do golo, mas viu o poste negá-lo.

Anderson (Famalicão): Outro regresso à titularidade e fez o que lhe é pedido. Teve uma oportunidade e meteu-a lá dentro. Simples e eficaz. Lutou muito no ataque, principalmente no primeiro tempo, mas nem sempre foi apoiado da melhor forma.

Al Musrati (Sp. Braga): Um poço de energia no meio campo bracarense apontou o segundo golo da época. Não conseguiu parar o ímpeto ofensivo dos famalicenses.