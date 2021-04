O defesa-central Zouhair Feddal está lesionado e não vai jogar frente ao Farense, revelou Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os algarvios.

O técnico dos leões informou ainda que Gonçalo Inácio e Bruno Tabata estão recuperados dos problemas físicos que os afastaram do jogo anterior com o Famalicão, mas recusou avançar se o primeiro será o substituto natural de Feddal no lado esquerdo do setor mais recuado.

«É uma das opções, mas não vou dizer quem vai jogar. Está apto, assim como o Tabata. Queremos sempre ter o máximo de jogador e estão todos convocados menos o Feddal, que vai ficar a recuperar de algumas mazelas que tem. Não estamos na máxima força, mas estamos quase», concluiu.

(artigo atualizado)