Figura: Jonathan Lucca

Um muro no meio-campo defensivo dos algarvios, com imponente presença física que lhe permitiu ganhar todos os duelos. Mas Lucca também não se ficou por missões defensivas, tendo também a missão de fazer a ligação com os companheiros da frente. E de livre, viu Niasse tirar-lhe duas bolas que levavam a direção indicada. Com cortes decisivos e sempre no caminho da bola, o médio brasileiro encheu o campo!

Momento: minuto 74, penálti Salvador



Alertado pelo VAR, Luís Godinho aponta grande penalidade contra o Tondela. Um lance entre Salvador Agra - que foi expulso por protestos - e Ryan Gauld na área da equipa beirã foi decisivo para o Farense voltar às vitória e continuar a ter vida no campeonato. As oportunidades não eram muitas e percebia-se que quem marcasse dificilmente deixaria fugir a vitória. Assim aconteceu.

Outros destaques

Ryan Gauld

Depois de uma primeira-parte quase sem bola, na segunda o escocês foi mais participativo e esteve nos melhores lances e na subida de produção do Farense, nesse período. No primeiro lance após o intervalo teve o golo nos pés, mas a cabeça de Filipe Ferreira evitou que os algarvios festejassem.

João Pedro

O pensador dos momentos ofensivos das beirões voltou a estar em grande nível. O jogo da sua equipa passou pelos seus pés, imprimindo sempre velocidade em posse da bola. Tal como o resto dos companheiros, decaiu depois do intervalo.

Salvador Agra

O mais ativo do Tondela, colocou velocidade e leitura de jogo para semear o perigo na área contrária. De livre colocou a bola na cabeça de Pedro Augusto na primeira oportunidade do jogo e errou por pouco o alvo, num cabeceamento ainda na primeira-parte. Na segunda e mesmo que tivesse razão, borrou a pintura, acabando expulso por protestos, depois de uma grande penalidade assinalada por falta sua, sobre Ryan Gauld.