Sérgio Conceição não fala com a comunicação social desde 25 de abril, data em que fez a conferência de imprensa de antevisão do Moreirense-FC Porto. Este sábado, após o triunfo dos dragões frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, o treinador voltou a ficar em silêncio.



Depois de ter sido expulso em Moreira de Cónegos, na sequência do empate do FC Porto (1-1), Sérgio Conceição não mais proferiu declarações enquanto treinador portista.



O adjunto Vítor Bruno foi o protagonista das únicas exceções nos contactos da equipa técnica dos dragões com a comunicação social, apresentando-se na flash interview da SportTV após o FC Porto-Famalicão (3-2) e da BTV para falar sobre o Benfica-FC Porto (1-1).



De resto, nem conferências de antevisão, nem flash interview, nem conferências após os compromissos dos dragões. Os jogadores continuam a falar mas Sérgio Conceição mantém o silêncio.