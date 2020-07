A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão das ações da Benfica SAD. A suspensão, anunciada pelo regulador no última terça-feira, ocorreu após a constituição de quatro arguidos por fraude fiscal, na sequência de uma investigação à SAD encarnada.



Inicialmente a Procuradoria-Geral da República deu conta de que apenas havia três arguidos, uma pessoa singular e duas coletivas. No entanto, horas mais tarde, o Benfica comunicou à CMVM que afinal há quatro arguidos: a Benfica SAD, a Benfica Estádio assim como o Presidente Luis Filipe Vieira e o Administrador Domingos Soares de Oliveira.



Lembre-se que esta investigação da Autoridade Tributária (AT) remonta a 2018, quando foram feitas buscas às instalações encarnadas, por suspeitas da emissão de faturas de serviços fictícios de uma empresa informática, que o Benfica pagou.



O comunicado da CMVM:



O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD e outros instrumentos relacionados, na sequência da divulgação de informação relevante.

O Conselho de Administração