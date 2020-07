FIGURA: Rúben Ribeiro (Gil Vicente)

Tem sido ele e sempre ele. No pós-quarentena, o Gil Vicente tem sido Rúben Ribeiro e mais dez. Ele cria, ele assiste, ele marca. Hoje foi assim. Num jogo morno, inventou a jogada do primeiro golo e concluiu-a. Marcou o canto do segundo e assistiu para o terceiro. Pode-se pedir mais?

MOMENTO DO JOGO: Terceiro golo adormeceu galos

Tinham mandado na partida durante quase todo o jogo e, depois de marcar o terceiro, adormeceram por completo. As substituições levadas a cabo por Vítor Oliveira não mudaram grande coisa e o Gil Vicente acabou com o credo na boca.

OUTROS DESTAQUES

Pepelu (Tondela): Bom jogo do médio brasileiro, dos poucos que coloca qualidade no jogo tondelense. A formação beirã parece tolhida com a pressão dos pontos, mas isso não se sente nos pés de Pepelu, que voltou a ser o melhor do Tondela.