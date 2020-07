FIGURA: Marco Baixinho

Entrou ao intervalo para o lugar do Maracás, ainda a tempo e com altura suficiente, apesar do nome, para fazer a diferença e carimbar um ponto para o Paços de Ferreira. O Defesa central entrou bem no jogo, fez o que lhe competia nas tarefas defensivas com enorme compromisso e com competência, acabando por ficar ligado ao resultado final com o tento apontado de cabeça.

MOMENTO: golo de Marco Baixinho (75’)

Canto no lado esquerdo do João Amaral, que há muito ia ameaçando com os seus lances de bola parada, a contar com uma antecipação exemplar de Marco Baixinho. Ao primeiro poste, muito adiantado, o defesa central fez o desvio decisivo deixando Trigueira sem capacidades para evitar o golo.

OUTROS DESTAQUES

João Amaral

Dos mais consistentes do Paços de Ferreira, destacando-se na colocação de bola. Bateu vários livres de forma perigosa para a área, com o aplauso de Pepa, até que ao minuto 75 apareceu Baixinho para a emenda certeira.

Steven Vitória

Fez parelha de centrais com Halliche e desempenhou um jogo positivo, marcando Douglas Tanque. Abrilhantou a sua exibição com um golo apontado na sequência do castigo máximo, enganando Ricardo Ribeiro.

Oleg

Prestação sólida no lado esquerdo, sem grandes aventuras mas sempre com segurança e pragmatismo. Na reta final do encontro fez um corte verdadeiramente milagroso a evitar o segundo do Moreirense.

Halliche

Cortou tudo que havia para cortar numa exibição sólida na defesa. O argelino fez vários cortes providenciais, muitos deles no limite do esforço com carrinhos difíceis de prever. Fez-se valer da sua experiência.