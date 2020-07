FIGURA: Kofi (Belenenses)



É a ele que o Belenenses deve este resultado. O guarda-redes do Burquina Faso defendeu quase tudo o que havia para defender e só nada pôde fazer perante Ricardo Horta, já perto do intervalo. Entre as várias intervenções, na retina fica o voo a para a cabeçada de Fransérgio.

MOMENTO DO JOGO: Tripla alteração de Petit

O trio ofensivo do Belenenses esteve adormecido quase todo o jogo. Petit não estava satisfeito e queria maior acutilância ofensiva. Por isso, de uma assentada só, trocou Licá, Keita e Robinho por Marco Matias, Cassierra e Edi Semedo. Estes dois últimos fabricaram o golo do empate.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta (Sp. Braga): Autor do golo bracarense, foi sempre o mais inconformado com o resultado. Ricardo Horta tentou de várias formas bater Kofi, mas só por uma vez levou vantagem sobre o guarda-redes do Belenenses.

Fransérgio (Sp. Braga): Bom jogo do médio que hoje completou o jogo 100 ao serviço do Sp. Braga. Fransérgio é como um relógio suíço no meio campo bracarense, quer a atacar quer a defender, e aparece muitas vezes na zona de finalização. Faltou o golo para premiar a boa exibição.