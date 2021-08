A FIGURA: Samuel Lino

Ainda não tinha tido grandes oportunidades de criar perigo, mas acabou por ser determinante para a formação gilista, ao marcar o golo que mudou o jogo. Viu uma verdadeira autoestrada no relvado e acelerou até junto à área adversária. Rematou ainda de fora da área para o fundo da baliza de Samuel Portugal.

O MOMENTO: Golo de Samuel Lino, 60

«Quem não marca, sofre», diz o ditado, que, embora não seja sempre verdade, esta tarde provou-se certo. Aproveitando as falhas de marcação de um Portimonense que procurava insistentemente o golo, Samuel Lino arrancou do seu meio campo até junto à área dos algarvios e rematou, sem oposição, para o fundo da baliza. Um golo que surgiu contra a corrente do jogo, mas que foi letal para o Portimonense, que não conseguiu recuperar do golpe.

Outros destaques:

Kritciuk: O Portimonense tentou o golo desde muito cedo, mas o guardião gilista mostrou-se sempre muito seguro, mantendo a sua baliza inviolada até ao final.

Beto: Esteve por várias vezes perto do golo e acabou por faltar apenas a finalização. Excelente nas desmarcações, a ganhar espaços por entre os defesas adversários, como é, aliás, habitual.