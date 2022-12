O treinador do Benfica, Roger Schmidt, foi distinguido com o «Prémio Vítor Oliveira – Treinador do mês» na I Liga portuguesa, nos meses de outubro e novembro, anunciou a Liga, na tarde desta quinta-feira.

O técnico alemão recolheu 38,10 por cento dos votos dos treinadores principais da competição.

Schmidt superou Ruben Amorim, do Sporting, e João Aroso, do Vitória de Guimarães, adjunto de Moreno, que é o treinador principal da equipa minhota, ambos com 14,29 por cento.

No período em questão, Schmidt conduziu o Benfica, atual líder do campeonato, com 37 pontos (mais oito do que o vice-líder FC Porto) a cinco vitórias e um empate na I Liga.

Schmidt já tinha sido distinguido como treinador do mês em agosto. Em setembro, a distinção foi para Filipe Martins, do Casa Pia.

Nos outros quatro prémios já atribuídos, relativos aos meses de outubro e novembro, os futebolistas do Benfica António Silva, Enzo Fernández e Gonçalo Ramos foram distinguidos, respetivamente como defesa, médio e avançado do mês.

O prémio de guarda-redes do mês foi para Diogo Costa, do FC Porto.