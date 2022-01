O líder FC Porto foi ao Estádio do Jamor vencer o Belenenses (1-4) no arranque da segunda volta da Liga 2021/22.



O Belenenses inaugurou o marcador por intermédio de Abel Camará (13m) mas ficou reduzido a dez elementos ao minuto 32, quando Yaya Sithole viu o segundo cartão amarelo.



Os dragões chegaram ao empate ainda na primeira parte, por Evanilson (34m), e ainda tiveram dois golos anulados.



Na etapa complementar, Evanilson marcou mais dois golos (58m e 84m) e Taremi também balançou as redes contrárias (61m). Ao minuto 79, Luiz Felipe defendeu um penálti cobrado por Luis Díaz.



O FC Porto mantém a vantagem de três pontos sobre o Sporting e passa a ter nove pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, o Benfica.