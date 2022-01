FIGURA: André Ferreira (Paços Ferreira)

André Ferreira segurou a conquista de um ponto em Famalicão com um par de boas defesas. O guardião pacense exibiu-se em bom nível e, sempre que foi chamado a intervir, mostrou-se seguro. Na primeira parte, impediu o golo de cabeça de Banza; na segunda, repetiu a façanha perante o francês; já em tempos de desconto, o guarda-redes voou para impedir o golo de Bruno Rodrigues.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Penetra

O Famalicão esteve quase sempre melhor na partida. No entanto, a expulsão de Alexandre Penetra aos 70 minutos ia mudar o jogo, passando o Paços Ferreira a ter mais bola e a criar as primeiras ocasiões de golo. Por outro lado, impediu que a formação famalicense carregasse na ponta final.

OUTROS DESTAQUES

Antunes (Paços Ferreira): Excelente exibição do esquerdino. Antunes surgiu do lado esquerdo de uma defesa a três e, para além de se mostrar seguro a defender, foi quase sempre ele que deu vida ao ataque do Paços Ferreira.

Uilton (Paços Ferreira): Autor das melhores ocasiões de golo do Paços Ferreira, embora tenha aparecido pouco em jogo. Esteve quase sempre com mais preocupações defensivas do que ofensivas.

Bruno Rodrigues (Famalicão): Começou a partida no banco, mas mal entrou quase assistiu Banza que ficou muito perto do golo. Com as arrancadas habituais, Bruno Rodrigues não permitiu que o Paços encostasse os Famalicão à área. Teve na cabeça a derradeira oportunidade do jogo, valeu a excelente defesa de André Ferreira.