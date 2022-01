O Sporting venceu o Vizela, fora de portas (0-2), na 18.ª jornada da Liga 2021/22. Com este resultado, o campeão nacional passa a dispor de uma vantagem de seis pontos sobre o Benfica, terceiro classificado.



A formação orientada por Ruben Amorim iguala o FC Porto à condição, uma vez que os dragões defrontam o Belenenses apenas a partir das 20h30, no Estádio do Jamor.



Em Vizela, Pedro Gonçalves terminou um jejum de nove jogos com uma finalização repleta de classe, ao minuto 28.



Daniel Bragança, uma das novidades no onze do Sporting, fixou o resultado final ainda na primeira parte (43m).



A equipa da casa fica provisoriamente na 14.ª posição da tabela classificativa da Liga.