Júnio Rocha, defesa brasileiro do Rio Ave, revela que a chegada de Carlos Carvalhal ao clube foi-lhe favorável, em entrevista concedida ado jornal brasileiro Lance. O lateral direito chegou a Vila do Conde na temporada passada e conta que tem estado a aproveitar este período de paragem, imposto pela pandemia da covid-19, para voltar mais forte à competição.

«O Rio Ave é o meu primeiro clube fora do Brasil. Avalio esse meu período no futebol português até aqui, como um período de adaptação, principalmente no futebol. Nas demais coisas não tive tanta dificuldade. Não senti muito a adaptação no clube. Tenho muitos colegas de trabalho brasileiros e a colaboração dos treinadores com quem tive a oportunidade de trabalhar aqui ajudaram-me. Agora com o técnico Carlos Carvalhal isso melhorou ainda mais», começa por contar.

Formado no Internacional, o jovem defesa, de 23 anos, procura aprimorar a forma para poder lutar por um lugar no onze. «No meu ponto de vista, o futebol português é um futebol mais cadenciado, mais organizado taticamente. É um jogo com mais bola no chão. Espero poder afirmar-me de vez no Rio Ave e poder ajudar da melhor forma, sempre dando o meu melhor, mas também não passa só por mim. Tenho dado o meu melhor desde que cheguei aqui para estar à disposição em busca de ajudar. Estou sempre me preparando, principalmente nesse momento em que tudo está parado. Quando voltar quero dar continuidade ao trabalho e sei que, no tempo certo, vou jogar e dar alegria para aqueles que estão ao nosso lado», prosseguiu.



O lateral fez catorze na temporada 2018/19 e, agora, em 2019/20, somou mais oito jogos até à liga ser suspensa no início de março. «Primeiramente espero que tudo volte ao normal logo. É importante seguir todos as medidas que estão sendo passadas para que isso volte ao normal. Depois espero que o campeonato volte, sendo bem disputado, com uma boa organização e que ocorra tudo bem», referiu ainda.