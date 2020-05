Os jogadores do FC Porto encerraram este sábado a segunda semana de trabalho com uma sessão de trabalho em pleno relvado do Estádio do Dragão.

Depois de várias sessões no centro de treinos no Olival, o plantel do FC Porto voltou ao palco principal, depois de mais de dois meses depois do último jogo.

Uma sessão que também serviu, além dos aspetos físicos e táticos, para fazer uma adaptação a algumas das novas normas no recinto face à pandemia da covid-19, uma vez que o FC Porto ainda tem cinco jogos por realizar em casa.

Sem jogadores lesionados, os dragões voltam ao trabalho na próxima terça-feira, pela manhã, no Olival.