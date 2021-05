A FIGURA: Carlos Jr, o sniper açoriano

Não precisou de muitos remates, nem sequer de muitas intervenções no jogo para ser ele o ator principal na tarde cinzenta que se viveu no Jamor. Melhor marcador de sempre do Santa Clara na Liga, o brasileiro continua a fazer jus a essa marca e foi mais uma vez decisivo. Marcou de penálti, logo aos nove minutos, e «matou» o jogo já na segunda parte, num golo pleno de oportunidade. Os goleadores são assim.

O MOMENTO: Cryzan & Carlos Jr Lda confirmam o sonho europeu, minuto 61

O Belenenses tinha ameaçado o empate na segunda metade da primeira parte, mas não passou dos avisos. O Santa Clara não se fez de rogado, voltou dos balneários com tudo e «matou» o jogo à hora de jogo. Cryzan assistiu Carlos Jr e os dois confirmaram que o sonho europeu açoriano vai vivo para a última jornada.

OUTROS DESTAQUES

Marco

Um minuto bastou para que Marco fizesse merecer o destaque neste texto. Aos 27 minutos, negou o golo à queima-roupa a Cassierra com uma defesa plena de reflexos. Como se não bastasse, voltou a repetir a gracinha logo a seguir, desta feita após um remate espetacular de Afonso Sousa. Sempre seguro, foi sem qualquer dúvida importante para manter a baliza açoriana inviolável – e uma vitória fica sempre mais fácil se não se sofrer golos.

João Afonso

Não tem sido habitual titular do Santa Clara, mas esta tarde foi chamado a jogo e correspondeu da melhor maneira. Sempre seguro, fez uma boa dupla com o capitão Fábio Cardoso e não permitiu grandes agitações ao ataque azul. Daniel Ramos queria mais robustez para a defesa, e teve uma resposta à altura.

Afonso Sousa

O Belenenses não teve uma tarde propriamente feliz, mas o jovem médio foi dos que mais tentou remar contra a maré. Correu muito no meio-campo, e com bola demonstrou qualidade, como, aliás, sempre faz. Obrigou Marco a uma das defesas da tarde, naquele que seria um dos golos do ano.