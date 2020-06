João Henriques, treinador do Santa Clara, em declarações aos jornalistas após o empate com o Portimonense (1-1) na 27.ª jornada da Liga:

«Sabe-nos a pouco. Na primeira parte, o Santa Clara foi muito superior ao Portimonense. Criámos as oportunidades, existiram as boas defesas do guarda-redes do Portimonense. Ao intervalo, o empate era extremamente injusto.

Uma segunda parte mais equilibrada, onde o Portimonense teve um único remate enquadrado para fazer golo, numa bola parada, que sabíamos que era um dos pontos fortes do Portimonense, ainda para mais da forma como foi conquistado o pontapé de canto, depois de um erro nosso numa reposição de bola.

Estávamos a perder 1-0 e àquele minuto era extremamente injusto pelo equilíbrio naquele momento e pela primeira parte do Santa Clara. Nada fazia prever que estivéssemos a perder naquela altura. Mas fizemos o que tínhamos de fazer: fomos à procura do empate e mesmo com dez jogadores procurámos isso. Conseguimos com todo o mérito, até porque os jogadores que entraram deram uma nova energia à equipa. Mesmo com dez jogadores, nós fomos criar a situação para a grande penalidade e o empate no final veio repor um pouco de justiça naquilo que foi a segunda parte e injustiça nos 90 minutos, porque considero que o Santa Clara foi superior ao adversário.»

[Como justifica a quebra do Santa Clara na segunda parte do jogo e também a descida de rendimento ao longo destes três jogos?]

«Na segunda parte, o Santa Clara não conseguiu fazer o mesmo também por mérito do Portimonense. Tivemos menos chegada às zonas de finalização e depois, até com menos um, o Santa Clara conseguiu criar essas situações para finalizar. E as incidências do jogo também ditaram isso. Quando estou para fazer duas substituições, sofremos golo; e quando estou para fazer duas substituições há a expulsão. Era o momento em que íamos colocar mais gente na frente para ter mais chegada, o que não estava a acontecer na segunda parte. Mas não considero que haja uma quebra de rendimento: três pontos num jogo muito intenso contra o Sp. Braga, um jogo em Setúbal em que sentimos que o resultado foi injusto, e hoje tínhamos tudo para vencer, porque continuamos a olhar para cima.»

[O que representam estes 35 pontos?]

«Representam conforto pelo que fizemos. Esta retoma representa uma vitória e dois empates e um consolidar da equipa na regularidade.

Na segunda volta, antes desta jornada estávamos no terceiro lugar com 17 pontos. Estamos a falar de uma média de praticamente dois pontos por jogo. É uma segunda volta muito boa do Santa Clara e que queremos continuar a cimentar.

Disse isto no início: somos a equipa com mais coragem desta Liga. Disse-o desde o início. Estamos fora do nosso habitat, temos condições extraordinárias para treinar e jogar, mas não estamos na nossa casa. Somos os únicos que treinamos e jogamos fora. Sentimos que era o melhor para todos, apesar de não estarmos junto dos nosso. Estes 35 pontos são o prémio que a administração, jogadores e treinadores tiveram pela coragem que tiveram.»