O Portimonense deixou escapar uma oportunidade tremenda de se aproximar da zona de permanência, mas o Santa Clara resgatou um ponto quando o cenário lhe era amplamente desfavorável e acabou por somar um ponto que, no fundo, lhe sabe melhor do que aos algarvios, que precisam de mais do que migalhas para se salvarem da despromoção.

Gonda estava a ser o melhor em campo na Cidade do Futebol quando um toque no pé de João Afonso, numa altura em que o Portimonense parecia confortável no jogo, comprometeu irremediavelmente a vitória dos visitantes.

O guarda-redes japonês foi a explicação para o empate registado ao intervalo. Mais dinâmica e oleada, a equipa comandada de João Henriques produziu o suficiente para ir para o descanso na frente do marcador. Thiago Santana e Osama Rashid foram os que estiveram mais perto de desatar o nó, mas o internacional nipónico levou a melhor.

O Portimonense era uma equipa pouco criativa e pouco capaz de encontrar brechas na boa organização açoriana, mas regressou dos balneários com Ricardo Vaz Tê (entrou para o lugar do limitadíssimo Jackson Martínez) e mais equilibrada.

Antes da hora de jogo, o Santa Clara alcançou a dezena de cantos, mas foi o Portimonense quem revelou mais eficácia nesse aspecto. Num dos poucos que teve ao longo dos 90 minutos, adiantou-se no marcador pelo central Willyan.

Por essa altura, os dois treinadores tinham preparadas duplas substituições. João Henriques avançou; Paulo Sérgio abortou as entradas de Bruno Costa e Henrique.

Um minuto antes do VAR ter transformado uma falta de Hackman sobre Lincoln numa falta de Lincoln sobre Hackman com vermelho direto para o jogador do Santa Clara, Paulo Sérgio havia colocado tração-atrás na equipa: Jadson no lugar de Junior Tavares. Tê-lo-ia feito se pudesse voltar atrás?

Apesar de ter mais unidades defensivas em campo sem que novo guião do jogo o justificasse, a equipa algarvia até parecia mais serena em campo. Porém, o árbitro Gustavo Correia voltou a ser alertado pelo videoárbitro e considerou que Gonda, o melhor do final da tarde do Portimonense até àquele momento, tinha derrubado João Afonso na área. Osama Rashid transformou o castigo máximo e resgatou um ponto justo para o Santa Clara, que continua a caminhada tranquila na época de regresso ao principal escalão do futebol nacional.