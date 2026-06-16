OFICIAL: Álvaro Pacheco deixa o Casa Pia
Clube confirma saída do treinador
Clube confirma saída do treinador
Álvaro Pacheco já não é treinador do Casa Pia. O clube confirmou, ao final de tarde desta terça-feira, a saída do técnico, conforme o Maisfutebol já tinha noticiado.
«O Casa Pia AC vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Álvaro Pacheco e a sua equipa técnica para a cessação da relação profissional que unia as partes. Após uma reflexão conjunta sobre o futuro do projecto desportivo, clube e equipa técnica concluíram que não estavam reunidas as condições necessárias para prosseguir o trabalho de forma plenamente alinhada com as expectativas de ambas as partes. Termina, assim, um ciclo marcado pelo compromisso, dedicação e profissionalismo de todos os envolvidos, durante o qual foram alcançados os objectivos definidos para a época 2025/26», refere o Casa Pia, em comunicado.
O treinador de 54 anos chegou ao Casa Pia em janeiro e alcançou a permanência. Depois do 16.º lugar na Liga, assegurou o objetivo ao bater o Torreense no play-off.
A manutenção na Liga fez ativar automaticamente a cláusula de renovação prevista no contrato, mas Álvaro Pacheco e a administração da SAD casapiana entenderam que havia divergências entre o que se pretendia e o que era realista alcançar na próxima temporada.
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