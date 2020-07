Apenas poucas horas após a derrota no Dragão, o Sporting voltou ao trabalho e com três boas notícias para Rúben Amorim.



Marcos Acuña e Luciano Vietto treinaram sem quaisquer limitações e podem ser opção para a receção ao Vitória de Setúbal, na próxima terça-feira. Além da dupla argentina, Luiz Phellype deu mais um passo no processo de recuperação: o avançado brasileiro trabalhou pela primeira vez no relvado com o fisioterapeuta Rúben Ferreira.



Por sua vez, os titulares do Clássico fizeram apenas trabalho de recuperação.



O plantel leonino folga esta sexta-feira e volta a treinar sábado de manhã, em Alcochete.