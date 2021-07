O Gil Vicente tem um caso de covid-19, o que motivou o cancelamento dos jogos de pré-época com Famalicão e Vitória de Guimarães.

A equipa barcelense fez testes PCR na quinta-feira, e foi daí que saiu um teste positivo, adiantou fonte do clube à agência Lusa.

O jogador encontra-se assintomático e foi isolado.

O jogo do Gil Vicente com o Famalicão estava agendado para esta sexta-feira, e o duelo com o Vitória de Guimarães ia realizar-se este sábado.