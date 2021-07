Depois da direção do Benfica ter manifestado publicamente a intenção de se opor à aquisição de 25 por cento da capital da SAD por parte de John Textor, o empresário norte-americano anunciou que, para já, desistiu do negócio.



«Claro que estou desanimado por saber, oficialmente, que a direção do Sport Lisboa e Benfica não aprovaria a minha compra de ações ao Sr. Santos. Estou ao mesmo tempo surpreso pelo facto de a minha oferta para financiar as necessidades do clube tenha recebido pouca consideração», pode ler-se no comunicado divulgado no site do empresário, a que o Maisfutebol teve acesso.



Textor diz não «estar surpreendido com a decisão, mas desiludido», acrescentando que esta era «a oportunidade de uma vida».



«O meu contrato de compra foi devidamente negociado, documentado e divulgado em tempo oportuno. Sou independente da liderança, passada e presente, e acredito que é insensato a direção do clube não aceitar a minha oferta depois dos eventos recentes que não estão relacionados comigo. A liderança é algo solitário e requer coragem nos momentos difíceis. Penso que a decisão de avaliar a minha proposta, mais favorável ​​do que a emissão de títulos proposta, teria sido a escolha mais óbvia», continua.



O norte-americano sublinha que respeita a decisão do Benfica em focar-se nos desafios importantes das próximas semanas e no ato eleitoral que decorrerá até final do ano. Além disso, John Textor assume acreditar que a oposição dos encarnados à venda deve-se ao momento recente.



«(...) Não deve ser fácil pertencer à direção do Benfica neste período difícil. É lógico que o conselho de administração quer ser cuidadoso, mas acredito que no futuro, a determinada altura, serei recebido por este conselho e por esta equipa de gestão para uma troca de ideias aberta, amigável e saudável», pode ler-se no comunicado.

​John Textor termina o comunicado admitindo que é «com o coração pesado e esperançoso» que deseja o maior sucesso ao Benfica na próxima época e no futuro, e que irá investir no Reino Unido.

​