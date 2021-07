Farense empatou, sem golos frente ao Sp. Braga no jogo de apresentação, disputado esta sexta-feira no estádio São Luís.



Os algarvios estiveram perto de marcar e acertaram por duas vezes nos ferros da baliza minhota.



As equipas iniciais:



Farense: Defendi, Alex Pinto, Mancha, Bura e Abner; Amine, Lucca e Isidoro; Vasco, Pedro Henrique e Queta;



Sp. Braga: Matheus, Bruno Rodrigues, Paulo Oliveira e Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Castro e Roger; Fábio Martins, Mario González e Ricardo Horta.



Jogaram ainda: Galeno, Vítor, André Horta e Guilherme.