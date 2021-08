Depois do Tondela, o Vizela também veio a público, através de um comunicado, desmentir qualquer contato com os brasileiros do Flamengo para a venda de parte da SAD, como foi difundido nas redes sociais do Brasil.

«Na sequência da difusão de notícias no Brasil, que dão conta de alegadas conversas entre dirigentes do CR Flamengo e a administração desta SAD para uma suposta venda da mesma, quer o FC Vizela, em nome da verdade e na defesa da informação transparente que deve aos adeptos e associados, negar a informação veiculada e garantir que nunca esta administração manteve qualquer tipo de conversa com dirigentes do CR Flamengo», escreveu o Vizela.