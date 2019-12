* Por Rui Pedro Paiva

O Sporting venceu o Santa Clara por 4-0, depois de uma primeira parte amorfa e de uma segunda parte de grande categoria.

À partida para o jogo, a vitória do Sporting significaria a chegada aos três primeiros lugares da tabela classificativa, ultrapassando o Famalicão, que foi derrotado nesta jornada pelo Benfica (4-0). Os leões cumpriram o plano com distinção e chegam assim ao pódio da Liga.

Por sua vez, o Santa Clara continuar a procurar o regresso aos triunfos, o que para o campeonato não acontece desde a sétima jornada, altura em que os açorianos venceram por 1-0 o Gil Vicente.

FILME, FICHA DE JOGO E OS MELHORES MOMENTOS EM VÍDEO

No filme de jogo, o Sporting começou com mais bola e a jogar no meio campo adversário, enquanto o Santa Clara se mantinha na expectativa, preocupado em manter a organização defensiva e em explorar o contra-ataque. Aos 6 minutos, através de uma bola longa, o Sporting conseguiu furar pela primeira vez o bloco açoriano, mas Luiz Phellype cabeceou frouxo, sem causas grandes dificuldades a Marco. Aos 15 minutos, o Sporting voltou a conseguir entrar na grande área do Santa Clara, mas a receção para a frente Vietto permitiu uma saída rápida de Marco, que ganhou o lance ao jogador do Sporting.

Aos 19 minutos, o Sporting teve a primeira oportunidade de golo, mas o lance iria ser anulado por fora-de-jogo. Luiz Phellype também não tinha tido o acerto no momento da finalização e atirou muito ao lado.

Mas o Santa Clara reagiu e colocou a defesa do Sporting em sentido aos 20 minutos. Primeiro, Carlos Júnior dentro da área, rematou forte e a bola esbarrou em Mathieu. Na sequência do canto, Thiago Santana atirou ao lado.

Com dificuldades em penetrar na defensiva açoriana, Bolasie, aos 23m, tentou o remate de fora da área. A intenção foi cheia de força e a bola passou perto da baliza de Marco. Ficava o aviso.

Mas dos avisos às concretizações vai um passo muito grande. E o jogo desenrolou-se a ritmo caracol. O Sporting trocava a bola, mas sem grandes intenções. O Santa Clara mantinha-se recuado e a tapar os caminhos da baliza. Bruno Fernandes, através de um remate cruzado aos 29 minutos, tentou resolver individualmente o que o coletivo não conseguia, mas Marco não facilitou e defendeu com segurança.

Com os açorianos a formarem um bloco recuado, o Sporting tentou a bola cruzada longa para a área. Aos 33 minutos, num desses lances, Luiz Phellype cabeceou por cima. Três minutos depois, em nova bola na área dos açorianos, Bolasie, sem ninguém por perto, não teve engenho para acertar com as redes, desperdiçando uma excelente ocasião para inaugurar o marcador.

Aos 38 minutos, o Sporting iria estar perto do golo, no lance mais emotivo da primeira parte, protagonizado por um defesa do… Santa Clara. Nova bola na área, Fábio Cardoso, nem nenhum avançado leonino nas imediações, cortou para canto, mas a bola passou a centímetros do golo.

O Sporting, mesmo sem muito brilhantismo, ia aumentando o ritmo do jogo e aos 40 minutos chegou ao golo. Num momento de desorganização da defesa açoriana, Vietto, rápido, pela esquerda, assistiu de bandeja Luiz Phellype, que desta vez não falhou. Manuel Mota ainda esperou pela confirmação do VAR, o estádio esperou pela decisão, mas tudo legal: o Sporting iria para o intervalo a ganhar por 1-0.

No regresso dos balneários, o Sporting mostrou-se determinado a aumentar a vantagem. Um minuto corrido do segundo tempo, bola longa para a defensiva do Santa Clara, os jogadores açorianos desentenderam-se e a bola sobrou para Ristovski, que assistiu Luiz Phellype para o bis do brasileiro.

Sucederam-se novas oportunidades dos leões. Aos 49m, Bruno Fernandes, já dentro da área, rematou cruzado para grande intervenção de Marco para canto. Logo a seguir, Bolasie desperdiçou uma boa ocasião para fazer o golo.

À terceira tentativa, o congolês afinou a mira. Aos 52 minutos, após canto batido na esquerda, Bolasie, mais alto do que toda a defesa insular, cabeceou colocado para o fundo das redes de Marco. Estava confirmada a reentrada de leão do Sporting, perante a passividade da equipa açoriana. E o marcador não iria ficar por aí.

Aos 60 minutos, Bolasie trabalhou bem na ala direita e foi travado em falta por Zaidiu já na grande área. Penálti para o Sporting que Bruno Fernandes não desperdiçou.

Com os níveis de concentração muito longe de parâmetros aconselháveis, o Santa Clara até introduziu a bola na baliza dos leões golo. Aos 67 minutos, Bruno Lamas cobrou exemplarmente um livre, mas o árbitro assinalou falta de Fábio Cardoso, que se infiltrou entre a barreira leonina. Concentração, dizíamos.

Até final do encontro, o Sporting baixou o ritmo e dominou a partida a seu bel-prazer, estando sempre mais perto do golo do que propriamente os açorianos.