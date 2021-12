João Palhinha recuperou de lesão e foi a grande novidade na sessão de trabalho do plantel do Sporting. Os leões preparam o embate de sábado com o Gil Vicente, referente à 15.ª jornada da Liga.

O médio treinou integrado com o grupo, ao contrário dos cinco jogadores lesionados e dos três que acusaram positivo para a covid-19.

Rúben Vinagre, Zouhair Feddal, Pedro Porro e Jovane Cabral estão no boletim clínico, enquanto Ricardo Esgaio, Paulinho e Tiago Tomás estão em isolamento. Este último foi o quarto caso detetado no Sporting recentemente.