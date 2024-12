Quatro dias depois da importante vitória ante o Midtjylland, para a Liga Europa, o FC Porto recebe o Estrela da Amadora, esta segunda-feira, em jogo da 14.ª jornada da Liga portuguesa (20h15).

Os dragões, que na jornada anterior empataram em Famalicão, podem ultrapassar, ainda que à condição, o Benfica, que no domingo empatou na Vila das Aves. A equipa treinada por Vítor Bruno parte para o jogo no 3.º lugar, com 31 pontos, menos um do que o Benfica (32) e a cinco do líder Sporting (36).

Para este jogo, há essencialmente duas dúvidas que vão persistir até à hora de jogo no onze inicial do FC Porto, privado de Iván Marcano, João Mário e Marko Grujic. Nico González, que cumpriu um jogo de suspensão na Liga Europa, deverá voltar ao onze inicial e é possível que jogue ao lado de Stephen Eustáquio, tal como aconteceu em Famalicão. A outra é se Vítor Bruno faz regressar Francisco Moura à lateral-esquerda, subindo Galeno no terreno e relegando Danny Namaso para o banco, em relação ao jogo com os dinamarqueses.

Do lado do Estrela, Miguel Lopes e Alan Ruiz são baixas de última hora e devem precipitar as únicas duas mexidas no onze da equipa treinada por José Faria, que ocupa o 13.º lugar, com 12 pontos, vindo de uma vitória caseira ante o Arouca.

Siga o FC Porto-Estrela da Amadora, ao minuto, no Maisfutebol. Confira os onzes prováveis na galeria associada.