O Marítimo anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com Luciano Nequecaur para a rescisão do contrato que ligava as parte até junho de 2021.

«A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, agradece o empenho e dedicação que colocou ao serviço do clube e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais ao Luciano Nequecaur», frisou o clube madeirense em comunicado publicado no site oficial.

Recorde-se que o avançado argentino, de 27 anos, realizou 10 jogos na equipa insular, mas não apontou qualquer golo.