O Famalicão venceu este domingo o Santa Clara por 2-1, num jogo equilibrado, que dá um novo fôlego à equipa de João Pedro Sousa na luta pelo campeonato. Os lances de bola parada – e uma bomba de Lukovic – fizeram a diferença.

O embate entre o lanterna-vermelha e o sétimo classificado do campeonato começou equilibrado, com ambas as equipas a lutarem pelo domínio da partida. Aos cinco minutos, o primeiro aviso e logo a favor da equipa da casa. Carlos Júnior marcou, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo claríssimo do brasileiro.

Minutos depois, resposta do Famalicão: aos 8’, passada larga de Gil Dias, que correu metade do campo para entregar a Alexandre Silva, que por sua vez rematou perto da baliza de Marco. Disputado a um ritmo baixo, o Santa Clara assumiu a posse de bola e procurava instalar-se no meio campo adversário. Os açorianos mostravam uma tendência para explorar os corredores como meio de chegar à baliza contrária, sobretudo através de cruzamentos largos para o pinheiro Shahriyar.

Por outro lado, o Famalicão, pressionava o homem da bola e apostava no contra-ataque. Foi precisamente num contra-ataque vertiginoso que a equipa de João Pedro Sousa também introduziu a bola na baliza por intermédio de Anderson, mas o lance também foi anulado por fora-de-jogo. Ainda assim, ambas as equipas mostravam dificuldades em chegar com perigo à baliza contrária.

Numa primeira parte que se desenrolou sem grandes destaques, foi preciso um lance de bola parada para voltar a existir alguma emoção. Aos 40 minutos, o livre de Lincoln em zona frontal à entrada da área, rasou a baliza adversária. No final dos primeiros 45 minutos, os açorianos registavam 61% de posse de bola e o Famalicão 39%. Uma primeira parte sem sabor.

A abrir o segundo tempo, dá-se o golo do Famalicão. Para desbloquear um jogo embrulhado, uma grande penalidade. Aos 48, Fábio Cardoso carregou Ivan Jaime na área e o árbitro apontou para a marca de penálti. Coube a Jhonata Robert concretizar a grande penalidade e inaugurar o marcador nos Açores.

Em desvantagem, o Santa Clara procurou reagir, mas não conseguiu ultrapassar a barreira famalicense. A equipa de João Pedro Sousa fez subir as linhas e manteve o bloco junto de modo a evitar que a formação açoriana se aproximasse da sua baliza.

De uma assentada, aos 64 minutos, Daniel Ramos fez entrar Cryzan, Costinha e Diogo Salomão, na tentativa de balancear a equipa para o ataque. Mas dois minutos depois seria Carlos Júnior a estar perto do golo com um remate acrobático que passou por cima da baliza.

Carlos Júnior não iria desistir. E acabaria por chegar ao golo. Cryzan, recém-entrado, trabalhou na direita, cruzou para Carlos Júnior que com alguma sorte à mistura acabou por fazer o empate. A bola embateu em Diogo Queirós antes de entrar e a Liga considerou auto-golo. 70 minutos decorridos e tudo empatado no marcador.

Se o jogo já estava faltoso, a partir daí tornou-se mais agressivo. Com o jogo a disputar-se no meio campo, as duas equipas lutaram pela posse de bola, tornando a partida equilibrada.

Mas face às dificuldades em chegar à baliza adversária, Lukovic resolveu o assunto de outra maneira. 82 minutos. Era só mais um livre de meio da rua, descaído para a esquerda, em que toda a gente esperava um cruzamento na área. Do nada, Lukovic rematou forte e a bola só acabou no fundo das redes. Surpresa nos Açores. Golaço do jogador do Famalicão, em que Marco também não fica inseto de culpas.

Até final, numa autêntica batalha campal, o Santa Clara ainda tentou forçar o golo, mas a defensiva do Famalicão, em esforço, foi correndo com os lances de perigo. No final, uma vitória para a equipa de João Pedro Sousa, que acaba por sair dos Açores com os três pontos devido a dois lances de bola parada.