O Paços de Ferreira-Benfica, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa, vai ser disputado no próximo dia 26 de janeiro, uma quinta-feira, a partir das 20h15. A Liga confirmou, ao final desta tarde, a antecipação do encontro de uma ronda que está calendarizada para 12 de fevereiro.

«O FC P. Ferreira-SL Benfica, da jornada 20 da Liga, foi marcado para quinta-feira, dia 26 de janeiro, pelas 20h15, após parecer unânime da Comissão Permanente de Calendários (CPC)», informou a Liga, em nota oficial, explicando que «o Benfica solicitou o agendamento para a data em causa».

Tal como o Maisfutebol noticiou, a possibilidade de antecipação do encontro devia-se ao jogo do Benfica na Bélgica, ante o Club Brugge, marcado para 15 de fevereiro, quarta-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A data agora confirmada, pôde então apurar o nosso jornal, não mereceu posição favorável dos castores, que chegaram a analisar uma data posterior à original, de 12 de fevereiro, mas sem êxito.

«O SL Benfica solicitou o agendamento para a data em causa, tendo em conta o disposto na alínea C, ponto 5, do art. 44º do RC, que refere o direito de garantir calendarização do jogo com espaço de 72 horas de intervalo, entre o jogo da jornada 20 e da primeira mão dos oitavos de final da UEFA Champions League, com o Club Brugge agendado para quarta-feira dia 15 de fevereiro, às 21h00 locais, na Bélgica (20h00 em Portugal Continental). A CPC efetuou a verificação do cumprimento regulamentar do requerimento apresentado pelo SL Benfica. Verificando-se que o mesmo não padece de qualquer irregularidade regulamentar, veio a CPC emitir parecer unânime favorável a que o jogo FC Paços de Ferreira – SL Benfica tenha lugar no dia 26 de janeiro, pelas 20h15», refere a entidade presidida por Pedro Proença, em comunicado.

Contudo, a antecipação do Paços-Benfica para dentro de nove dias leva a que a receção dos castores ao Gil Vicente, da 18.ª jornada, passe de segunda-feira (30 de janeiro) para terça-feira (31 de janeiro), às 19 horas. Uma informação também já confirmada pela Liga. «Consequentemente, a receção dos pacenses ao Gil Vicente FC foi adiada para terça-feira, dia 31 de janeiro, pelas 19h00. Ambos os encontros terão transmissão na Sport TV», informa o organismo.