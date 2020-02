O FC Porto atribuiu a Marega o Prémio Mérito e Valores Porto, pelo comportamento em Guimarães, em jogo da 21ª jornada da Liga, que os azuis e brancos venceram por 2-1.

A entrega do prémio aconteceu esta segunda-feira de manhã, no regresso do FC Porto aos treinos no Olival.

Refira-se, já agora, que o FC Porto aproveitou para colocar Marega a receber o prémio ao lado de Otávio, que foi o melhor em campo para a Liga e recebeu também a distinção por isso mesmo.